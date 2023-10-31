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Чеченский министр заявил о попытках извне спровоцировать беспорядки в Чечне

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Министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев заявил, что были зафиксированы попытки дестабилизировать обстановку и спровоцировать беспорядки в республике по аналогии с теми, что были в Дагестане.

В своём Telegram-канале он рассказал, что в социальных сетях распространялась информация о якобы прибытии двух самолётов из Израиля в аэропорт города Грозный. По словам министра, для разжигания используется масса фейковых аккаунтов.

Дудаев заявил, что местные власти опровергают подобную информацию и пресекают попытки расшатать обстановку.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что перед беспорядками в соцсетях распространили инструкцию по поведению для толпы в аэропорту Махачкалы из 19 пунктов за два часа до приземления самолёта из Израиля.

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