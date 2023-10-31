Чеченский министр заявил о попытках извне спровоцировать беспорядки в Чечне
В своём Telegram-канале он рассказал, что в социальных сетях распространялась информация о якобы прибытии двух самолётов из Израиля в аэропорт города Грозный. По словам министра, для разжигания используется масса фейковых аккаунтов.
Дудаев заявил, что местные власти опровергают подобную информацию и пресекают попытки расшатать обстановку.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что перед беспорядками в соцсетях распространили инструкцию по поведению для толпы в аэропорту Махачкалы из 19 пунктов за два часа до приземления самолёта из Израиля.