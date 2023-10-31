В Москве 78 земельных участков под ИЖС взяли в аренду или купили с начала года

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за девять месяцев 2023 года город заключил договоры аренды и купли-продажи 78 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Об этом информирует сайт kp.ru.

«Их общая площадь — 10,41 га», — уточнил вице-мэр.

По его словам, в собственность оформили большинство участков — 59. Остальную землю горожане взяли в аренду на 2,5 года.

Больше всего участков под строительство частных домов купили или арендовали в Троицком округе столицы — 61 объект. В Новомосковском округе таких объектов было семь, на востоке города — десять.

Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала, что в столице инвесторы реализуют 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ).