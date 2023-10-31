МЧС: в Сочи водитель выжил после падения автомобиля с 30-метрового обрыва

Автомобиль Lada Vesta съехал с дороги и упал с 30-метрового обрыва в Сочи, пострадал один мужчина. Об этом говорится в сообщении Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По имеющимся данным, инцидент произошёл вчера на улице Джапаридзе. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего мужчину из машины и на носилках с применением альпинистского снаряжения подняли его из обрыва к дороге.

«Там мужчину передали врачам скорой. По предварительному диагнозу, в результате ДТП он получил повреждения грудной клетки и лёгких», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате падения автомобиля в ущелье на горной дороге в Черекском районе Кабардино-Балкарии.