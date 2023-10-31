Богомаз: ВСУ обстреляли село Алейниково в Брянской области
В своём Telegram он проинформировал, что во время обстрела ВСУ никто не пострадал, однако в населённом пункте было нарушено энергоснабжение. На месте работают аварийные и экстренные службы.
«В результате обстрела частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки», — написал губернатор.
В конце сентября украинская армия обстреляла Стародубский муниципальный округ Брянской области из РСЗО «Град».