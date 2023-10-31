Финансист Гондусова посоветовала использовать кешбэки и бонусы для экономии

Директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова перечислила действенные методы экономии средств.

Прежде всего стоит начать с анализа своих расходов, сократив «пустые» траты, отметила она в разговоре с «Российской газетой».

Также эксперт посоветовала изучить возможности для экономии, которые дают банки, предлагая различные кешбэки по картам. По её словам, можно получать выгоду, используя 3—4 карты от разных банков.

Кроме того, раз в квартал рекомендуется производить ревизию своих онлайн-подписок на различные услуги, а также анализировать тарифные планы на мобильную связь и интернет, используя скидки и бонусы.

Наряду с этим, Гондусова посоветовала не совершать импульсивных покупок, а также активнее использовать сервисы с онлайн-объявлениями, продавая ненужное и покупая нужное дешевле, чем в магазине.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» писала, что большинство россиян (94%) полагают, что стали более финансово грамотными в 2023 году. Ещё 6% заявили, что их финансовая грамотность за год не поменялась.