Собянин: на выставке «Россия» Москва покажет инновационные проекты для регионов
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на стенде Москвы — центральной экспозиции павильона №75 — будет представлено интерактивное пространство, на котором покажут, как с каждым годом столица становится комфортнее и безопаснее. Также будут продемонстрированы новые тенденции, которые Москва задаёт, в частности, в экологии и здравоохранении.
По словам мэра, посетителей ждёт цифровое историческое шоу о том, как Москва превращалась в современный мегаполис.
«Для регионов презентуем инновационные проекты, поделимся опытом. Например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников», — заявил Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что в проведении выставки «Россия» в Москве будет задействовано 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тыс. кв. м. Для удобства гостей введут дополнительный бесплатный транспорт.