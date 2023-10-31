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Собянин: на выставке «Россия» Москва покажет инновационные проекты для регионов

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На Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ, Москва покажет инновационные проекты для регионов.
Собянин: на выставке «Россия» Москва покажет инновационные проекты для регионов

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Отмечается, что на стенде Москвы — центральной экспозиции павильона №75 — будет представлено интерактивное пространство, на котором покажут, как с каждым годом столица становится комфортнее и безопаснее. Также будут продемонстрированы новые тенденции, которые Москва задаёт, в частности, в экологии и здравоохранении.

По словам мэра, посетителей ждёт цифровое историческое шоу о том, как Москва превращалась в современный мегаполис.

«Для регионов презентуем инновационные проекты, поделимся опытом. Например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников», — заявил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в проведении выставки «Россия» в Москве будет задействовано 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тыс. кв. м. Для удобства гостей введут дополнительный бесплатный транспорт.

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