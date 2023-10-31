На Урале разыскивают пропавших во время сплава по реке Вижай туристов

Сотрудники полиции и спасатели ведут поиски пятерых туристов, которые пропали во время сплава по реке Вижай на Урале, рассказал представитель регионального главка МВД Валерий Горелый.

Об этом информирует URA.RU.

Группа собиралась 26 октября выйти из района населённого пункта Тахта, пройти по воде порядка 50 км и утром 30 октября прибыть в посёлок Вижай. Однако никто из них не прибыл на место.

Горелый сообщил, что в МВД рассматривают различные версии пропажи людей, в том числе резкое похолодание и обмеление реки.

В сентябре сообщалось, что в Хабаровском крае пропавших при сплаве по реке мужчин нашли живыми спустя неделю.