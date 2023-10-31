На Урале разыскивают пропавших во время сплава по реке Вижай туристов
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Об этом информирует URA.RU.
Группа собиралась 26 октября выйти из района населённого пункта Тахта, пройти по воде порядка 50 км и утром 30 октября прибыть в посёлок Вижай. Однако никто из них не прибыл на место.
Горелый сообщил, что в МВД рассматривают различные версии пропажи людей, в том числе резкое похолодание и обмеление реки.
В сентябре сообщалось, что в Хабаровском крае пропавших при сплаве по реке мужчин нашли живыми спустя неделю.