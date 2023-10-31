Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку драки школьников в Магнитогорске (Челябинская область).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.

Как сообщили в ведомстве, инцидент случился в одном из общеобразовательных учреждений. Между двумя учениками произошла драка, в результате которой оба получили серьёзные травмы. У одного школьника — перелом руки со смещением, у второго — черепно-мозговая травма.

По факту драки проводится проверка по ст. 293 УК России («Халатность»).

Ранее сообщалось, что школу в Свердловской области оштрафовали после травмы ученицы во время драки.