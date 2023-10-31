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Бастрыкин взял на контроль проверку драки школьников в Магнитогорске

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку драки школьников в Магнитогорске (Челябинская область).
Бастрыкин взял на контроль проверку драки школьников в Магнитогорске
  • © пресс-служба СК России

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.

Как сообщили в ведомстве, инцидент случился в одном из общеобразовательных учреждений. Между двумя учениками произошла драка, в результате которой оба получили серьёзные травмы. У одного  школьника — перелом руки со смещением, у второго — черепно-мозговая травма.

По факту драки проводится проверка по ст. 293 УК России («Халатность»).

Ранее сообщалось, что школу в Свердловской области оштрафовали после травмы ученицы во время драки.

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