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В ФТС предупредили об ответственности за заказ некоторых лекарств и биодобавок

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Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елена Ягодкина предупредила, что в лечебных препаратах и биологических добавках, которые россияне заказывают из-за границы, могут содержаться запрещённые вещества. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

«Поэтому, когда вы захотите приобрести такую категорию товаров, нужно посмотреть, есть ли на эти товары разрешительные документы. Ввоз запрещённых к обороту на территории России товаров подразумевает не просто штрафные санкции, а привлечение к уголовной ответственности», — отметила она в беседе с «Парламентской газетой».

Ягодкина также посоветовала воздержаться от покупки контрафакта, поскольку такой товар не пропустят на территорию страны.

По её словам, информация о том, какие товары и вещества запрещены к ввозу в Россию, размещена на сайте Федеральной таможенной службы в разделе «для физических лиц». А также получить консультацию можно на горячей линии любого таможенного органа, добавила она.

Ранее в пресс-службе ФТС России заявили о снижении объёма выявленного контрафакта более чем вдвое за год.

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