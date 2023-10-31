РИА Новости: для истребителя Су-57 была создана новая ракета большой дальности
Об этом информирует РИА Новости.
«Для Су-57 разработана новейшая КРБД внутрифюзеляжного размещения», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что истребитель сконструирован с широким применением технологий «стелс».
Кроме того, по данным агентства, он имеет внутри фюзеляжа отсеки для размещения различных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что новейшая ракета ЛМУР позволяет поражать цели без входа в зону ПВО.
Также в Хабаровске разработчики презентовали усовершенствованный беспилотный летательный аппарат, который может находиться в полёте до 24 часов.