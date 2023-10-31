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РИА Новости: для истребителя Су-57 была создана новая ракета большой дальности

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Для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения.

Об этом информирует РИА Новости.

«Для Су-57 разработана новейшая КРБД внутрифюзеляжного размещения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что истребитель сконструирован с широким применением технологий «стелс».

Кроме того, по данным агентства, он имеет внутри фюзеляжа отсеки для размещения различных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что новейшая ракета ЛМУР позволяет поражать цели без входа в зону ПВО.

Также в Хабаровске разработчики презентовали усовершенствованный беспилотный летательный аппарат, который может находиться в полёте до 24 часов.

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