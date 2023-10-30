На месте промзон Москвы ввели более 4,8 млн квадратных метров недвижимости

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что с начала 2023 года на месте промзон построили и ввели в эксплуатацию более 4,8 млн кв. м различной недвижимости.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Речь идёт о 128 объектах, среди которых 65 жилых домов на 2287 квартир.

Планируется строительство ещё 66 объектов, общая площадь которых составит около 2,1 млн кв. м.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин подчеркнул, что на участках бывших промзон строятся полноценные городские кварталы.

«Помимо жилья на территории промзон с начала года построено 16 объектов социального назначения... 20 зданий административно-делового и торгово-бытового назначения... 12 промышленно-производственных строений... 15 объектов коммунально-складского и жилищно-коммунального назначения», — сказал он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве благоустроили территорию у станции БКЛ «Проспект Вернадского».