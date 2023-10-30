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Бочкарёв: новая эстакада появится на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда

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На пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда построят новую эстакаду, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: новая эстакада появится на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда

«Заключён государственный контракт с подрядной организацией на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ. Протяжённость новой эстакады составит почти 600 м, а ширина — 28 м», — сказал Бочкарёв.

По его словам, проект планируется завершить летом 2026 года.

Эстакада позволит увеличить пропускную способность шоссе Энтузиастов, Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда.

Также будет проложено и реконструировано 3,16 км дорог.

«Проект предусматривает строительство нового подземного пешеходного перехода с двумя лестничными сходами длиной 89 м в районе дома №2 на Магнитогорской улице, перекладку коммуникаций и благоустройство территории площадью около четырёх гектаров», — уточнил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Это позволит улучшить транспортную доступность района Ивановское.

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