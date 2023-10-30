В Москве проведут капремонт фонтана «Часы мира»
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Проект капитального ремонта фонтана «Часы мира» одобрен, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Специалисты очистят купол от загрязнений, заменят отдельные бронзово-алюминиевые элементы фонтана, а также проведут локальный ремонт стальных конструкций», — отметил он.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что столичные власти одобрили проект реорганизации части промышленной зоны «Прожектор» в районе Перово.