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В Москве проведут капремонт фонтана «Часы мира»

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В Москве специалисты отремонтируют и очистят фонтан «Часы мира», расположенный над ТЦ «Охотный ряд» на Манежной площади.
В Москве проведут капремонт фонтана «Часы мира»

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Проект капитального ремонта фонтана «Часы мира» одобрен, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Специалисты очистят купол от загрязнений, заменят отдельные бронзово-алюминиевые элементы фонтана, а также проведут локальный ремонт стальных конструкций», — отметил он.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что столичные власти одобрили проект реорганизации части промышленной зоны «Прожектор» в районе Перово.

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