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Между Камчаткой и Китаем запустят прямые авиарейсы

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о планах по запуску авиарейсов между регионом и Китаем.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«На повестке остаётся установление прямых авиарейсов — это станет возможно после окончания строительства нового здания аэропорта», — заявил Солодов.

Терминал намерены ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Его площадь превысит 50 тыс. кв. м, в комплекс также войдут гостиница, административное здание и здание инженерного блока. Пропускная способность составит 1,1 тыс. пассажиров в час.

Ранее сообщалось, что представители Петербурга и Индии обсудили перспективы сотрудничества в сфере городского транспорта.

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