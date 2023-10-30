Пятеро отравившихся участников циркового фестиваля остаются в больнице Перми
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края.
«По состоянию на утро 30 октября, всего с диагностированным норовирусом были госпитализированы 22 ребёнка. Из них уже были выписаны 17 человек. Пятеро детей продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как стабильное», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора установили причину массового заболевания детей в Перми. Выяснилось, что в столовой, где питались дети, работали больные сотрудники.
По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело.