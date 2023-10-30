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Пятеро отравившихся участников циркового фестиваля остаются в больнице Перми

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Из 22 госпитализированных с признаками отравления участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми пятеро остаются в больнице, остальные выписаны.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края.

«По состоянию на утро 30 октября, всего с диагностированным норовирусом были госпитализированы 22 ребёнка. Из них уже были выписаны 17 человек. Пятеро детей продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как стабильное», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора установили причину массового заболевания детей в Перми. Выяснилось, что в столовой, где питались дети, работали больные сотрудники.

По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело.

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