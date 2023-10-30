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Сочи и Краснодар назвали лучшими городами для жизни зимой

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Россияне назвали Сочи и Краснодар лучшими городами для жизни зимой. В опросе приняли участи 3,2 тыс. человек из всех регионов страны.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Результаты исследования показали, что за Сочи проголосовали 45% респондентов, за Краснодар — 32%. На третьей строчке оказались города Кавказских Минеральных Вод (25%).

Далее по списку идут Геленджик (24%), Москва (20%), Ростов-на-Дону (16%), Калининград (15%), Новороссийск (12%), Санкт-Петербург (11%) и Казань (9%).

Основными критериями при выборе города были обозначены: тёплый климат (53%), наличие мест для досуга и развлечений (30%), экология (24%), много мест для зимнего отдыха (20%), развитый общественный транспорт и присутствие близких (19%), большое количество кафе и ресторанов (18%), много снега (11%) и недорогое жильё (5%).

Ранее сообщалось, что для отдыха осенью россияне чаще всего выбирают поездки на море.

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