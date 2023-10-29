Росавиация: выполнение рейсов «Победы» и Red Wings в Махачкалу отложено
Указывается, что были отложены несколько рейсов на вылет, в том числе WZ 246 АК Red Wings в Москву (аэропорт Жуковский), DP 1192 АК «Победа» в Москву (Внуково), DP 501 АК «Победа» в Сургут.
Кроме того, были перенаправлены в другие аэропорты рейсы, следовавшие из Нижневартовска и Москвы.
«Рейс авиакомпании Red Wings (WZ 1918) по маршруту Нижневартовск — Махачкала направлен в Минеральные Воды, рейс авиакомпании «Победа» (DP 199) по маршруту Москва (Внуково) — Махачкала направлен во Владикавказ», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что аэропорт Махачкалы временно закрыли для обслуживания рейсов на прилёт и вылет.