Росавиация: выполнение рейсов «Победы» и Red Wings в Махачкалу отложено

До нормализации обстановки в аэропорту Махачкалы откладываются рейсы авиакомпаний «Победа» и Red Wings в Москву и Сургут, заявили в Росавиации.

Указывается, что были отложены несколько рейсов на вылет, в том числе WZ 246 АК Red Wings в Москву (аэропорт Жуковский), DP 1192 АК «Победа» в Москву (Внуково), DP 501 АК «Победа» в Сургут.

Кроме того, были перенаправлены в другие аэропорты рейсы, следовавшие из Нижневартовска и Москвы.

«Рейс авиакомпании Red Wings (WZ 1918) по маршруту Нижневартовск — Махачкала направлен в Минеральные Воды, рейс авиакомпании «Победа» (DP 199) по маршруту Москва (Внуково) — Махачкала направлен во Владикавказ», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Махачкалы временно закрыли для обслуживания рейсов на прилёт и вылет.