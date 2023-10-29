МЧС ликвидировало горение нефтяных ёмкостей в Коми
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение ёмкостей с нефтепродуктами в Усинском районе Республики Коми.
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.
«В Республике Коми сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — написало министерство.
Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание после взрыва нефтяного резервуара в Коми.
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