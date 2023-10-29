МЧС ликвидировало горение нефтяных ёмкостей в Коми

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение ёмкостей с нефтепродуктами в Усинском районе Республики Коми.

Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

«В Республике Коми сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — написало министерство.

Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание после взрыва нефтяного резервуара в Коми.