На участников незаконной пропалестинской акции в КЧР составили протоколы
- РИА Новости
Об этом сообщило МВД по республике в Telegram-канале.
По данным правоохранителей, 80 жителей Черкесска приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме митинга 28 октября.
«Участники несанкционированного публичного мероприятия привлечены к ответственности», — написало министерство.
По данным ведомства, участники митинга будут должны выплатить штрафы от десяти до 30 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что тысячи людей вышли на манифестацию в Мадриде в знак поддержки народа Палестины.