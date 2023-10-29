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На участников незаконной пропалестинской акции в КЧР составили протоколы

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Полиция в Карачаево-Черкесии составила административные протоколы на участников несанкционированного пропалестинского митинга в городе Черкесске.
На участников незаконной пропалестинской акции в КЧР составили протоколы
  • РИА Новости

Об этом сообщило МВД по республике в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, 80 жителей Черкесска приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме митинга 28 октября.

«Участники несанкционированного публичного мероприятия привлечены к ответственности», — написало министерство.

По данным ведомства, участники митинга будут должны выплатить штрафы от десяти до 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что тысячи людей вышли на манифестацию в Мадриде в знак поддержки народа Палестины.

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