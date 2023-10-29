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В Омской области обнаружили тела двух пожилых женщин

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Сотрудники Следственного комитета Омской области завели уголовное дело в связи с убийством двух пожилых женщин — матери и её дочери, говорится в заявлении регионального СУ СК России.
В Омской области обнаружили тела двух пожилых женщин
  • РИА Новости

«28 октября в частном доме, расположенном в д. Сягаевка Горьковского района Омской области, обнаружены тела 87-летней женщины и ее 65-летней дочери», — написала пресс-служба СК в Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц). Продолжаются следственные действия и мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и виновника убийства.

Ранее сообщалось, что тела мужчины и женщины нашли в мини-отеле в центре Санкт-Петербурга.

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