В Омской области обнаружили тела двух пожилых женщин

Сотрудники Следственного комитета Омской области завели уголовное дело в связи с убийством двух пожилых женщин — матери и её дочери, говорится в заявлении регионального СУ СК России.

«28 октября в частном доме, расположенном в д. Сягаевка Горьковского района Омской области, обнаружены тела 87-летней женщины и ее 65-летней дочери», — написала пресс-служба СК в Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц). Продолжаются следственные действия и мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и виновника убийства.

Ранее сообщалось, что тела мужчины и женщины нашли в мини-отеле в центре Санкт-Петербурга.