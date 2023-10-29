РИА Новости: на территории стройки центра в Нальчике подожгли покрышки

Неизвестные подожгли покрышки на территории стройки еврейского культурного центра в Нальчике.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На стройке еврейского культурного центра в Нальчике неизвестные подожгли несколько автомобильных покрышек и нанесли на одной из стен надпись экстремистского характера», — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что огонь быстро потушили, никто не пострадал.

Ранее было возбуждено дело об умышленном уничтожении имущества после пожара во дворе дома в Ярославле, в котором сгорело пять машин.