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Огонь с резервуара в Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью

В Коми после взрыва пустого резервуара загорелось соседнее нефтехранилище

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Возгорание с резервуара временного содержания нефтепродуктов в республике Коми перекинулось на соседний, заполненный нефтью, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.
Огонь с резервуара в Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью
  • РИА Новости

«Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть», — написала она в Telegram.

Ранее стало известно, что один человек пострадал при взрыве нефтяного резервуара в Коми.

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