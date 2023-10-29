Огонь с резервуара в Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью
В Коми после взрыва пустого резервуара загорелось соседнее нефтехранилище
Возгорание с резервуара временного содержания нефтепродуктов в республике Коми перекинулось на соседний, заполненный нефтью, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.
- РИА Новости
«Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть», — написала она в Telegram.
Ранее стало известно, что один человек пострадал при взрыве нефтяного резервуара в Коми.
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