Огонь с резервуара в Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью

Возгорание с резервуара временного содержания нефтепродуктов в республике Коми перекинулось на соседний, заполненный нефтью, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

«Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть», — написала она в Telegram.

Ранее стало известно, что один человек пострадал при взрыве нефтяного резервуара в Коми.