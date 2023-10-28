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Педагог Хардин посоветовал учитывать интересы детей для развития мотивации к чтению

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Заведующий кафедрой словесности школы «Новый взгляд» Вадим Хардин рассказал, как развить в ребёнке мотивацию к чтению.
Педагог Хардин посоветовал учитывать интересы детей для развития мотивации к чтению
  • Gettyimages.ru

«Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок читал, в доме должны быть книги. Важно, чтобы они располагались на видном, привлекательном месте. Пусть у вашего ребёнка будет небольшая, но своя книжная полочка, на которой он сможет расположить любимые книги», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает эксперт, не менее важны совместные походы в книжный магазин, причём ребёнку нужно предоставить свободу выбора.

Кроме того, считает Хардин, необходимо учитывать интересы детей.

«Через живой интерес книга постепенно начнёт входить в жизнь вашего ребёнка», — сказал он.

Также эксперт рекомендовал выделить время на то, чтобы вся семья собиралась вместе для чтения.

«Обсуждение книг помогает развить критическое мышление и умение выражать мысли», — добавил он.

Ранее педагог-психолог «Самолётум школы» Марина Завадская в беседе с газетой «Известия» рассказала, как распознать стресс у детей.

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