На Ямале завели дело по факту стрельбы в кафе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело ст. 213 ч.2 УК РФ», — сказали в пресс-службе.
Речь идёт о статье о хулиганстве.
По имеющимся данным, в кафе произошла драка, один из участников открыл стрельбу.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Приозёрского района Ленинградской области задержали в посёлке Сосново гражданина одного из среднеазиатских государств, который выстрелил из пневматического пистолета в оппонента.