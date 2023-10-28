На Ямале завели дело по факту стрельбы в кафе

В Лабытнанги завели уголовное дело по факту стрельбы в кафе, заявили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Об этом сообщает URA.RU.

«Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело ст. 213 ч.2 УК РФ», — сказали в пресс-службе.

Речь идёт о статье о хулиганстве.

По имеющимся данным, в кафе произошла драка, один из участников открыл стрельбу.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Приозёрского района Ленинградской области задержали в посёлке Сосново гражданина одного из среднеазиатских государств, который выстрелил из пневматического пистолета в оппонента.