В Москве напечатали более 500 деталей для роботов-футболистов

В центре прототипирования «Корпорации развития Зеленограда» напечатали на 3D-принтерах более 500 деталей для роботов-футболистов.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Специалисты использовали технологию селективного лазерного спекания, когда лазер сплавляет частицы полимерного порошка и печатает слой за слоем.

Роботы-футболисты весят около семи килограммов, высота составляет 70 см. В них встроено оригинальное ПО и система ИИ. В 2023 году роботы заняли первое место на турнире Robocup в Китае.

Ранее НСН сообщала, что столичный производитель создал программное обеспечение (ПО) для роботизированных систем собственного производства.