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В Москве напечатали более 500 деталей для роботов-футболистов

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В центре прототипирования «Корпорации развития Зеленограда» напечатали на 3D-принтерах более 500 деталей для роботов-футболистов.
В Москве напечатали более 500 деталей для роботов-футболистов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Специалисты использовали технологию селективного лазерного спекания, когда лазер сплавляет частицы полимерного порошка и печатает слой за слоем.

Роботы-футболисты весят около семи килограммов, высота составляет 70 см. В них встроено оригинальное ПО и система ИИ. В 2023 году роботы заняли первое место на турнире Robocup в Китае.

Ранее НСН сообщала, что столичный производитель создал программное обеспечение (ПО) для роботизированных систем собственного производства.

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