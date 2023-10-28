В Москве реорганизуют территорию бывшего завода «МиГ»

Столичные власти заключили договор с инвестором о реорганизации территории бывшего завода «МиГ», который расположен в Беговом районе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

На месте устаревших объектов и недействующих производственных площадей появится современный городской квартал. Он будет предназначен в том числе для участников программы реновации.

В квартале обустроят детсады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, офисы. Предусмотрено создание около 25 тыс. дополнительных рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Подмосковье лидирует среди регионов по количеству проектов КРТ.