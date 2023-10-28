Двухмесячный ребёнок пострадал в ДТП в Тюмени
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
«Предварительно, 37-летняя водитель Ford при перестроении не уступила дорогу автомобилю Lada, которым управлял 22-летний молодой человек. В результате аварии пострадала двухмесячная пассажирка автомобиля Ford», — рассказали в пресс-службе.
Ребёнка перевозили в автолюльке. У девочки травма головы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области три человека погибли в результате ДТП.