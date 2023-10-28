В МЧС России заявили о ликвидации открытого горения в Набережных Челнах

В МЧС России заявили о ликвидации открытого горения в гостинице в Набережных Челнах.

РИА Новости

«В 11:05 ликвидировано открытое горение в Набережных Челнах», — указало ведомство в Telegram. Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах произошёл крупный пожар в гостинице. Позднее поступила информация о локализации возгорания.