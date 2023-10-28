В МЧС России заявили о ликвидации открытого горения в Набережных Челнах
В МЧС России заявили о ликвидации открытого горения в гостинице в Набережных Челнах.
- РИА Новости
«В 11:05 ликвидировано открытое горение в Набережных Челнах», — указало ведомство в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах произошёл крупный пожар в гостинице.
Позднее поступила информация о локализации возгорания.
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