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Минстрой будет развивать строительство панельных и модульных домов

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Первый замглавы Минстроя России Александр Ломакин заявил, что ведомство планирует развивать строительство панельных и модульных домов.
Минстрой будет развивать строительство панельных и модульных домов
  • © Минстрой РФ

В беседе с «Российской газетой» он напомнил, что в 1990-е годы так называемое индустриальное домостроение немного утратило позиции.

«Сейчас мы понимаем, что без применения индустриальных серий тяжело будет обеспечить такой ввод жилья, какой планируется в ближайшие годы», — пояснил Ломакин.

По его словам, помимо панельного, возникло модульное домостроительство, когда на заводе делают готовую комнату, кухню или санузел для многоэтажного дома. Как отметил замминистра, это ускоряет процесс строительства и повышает качество.

«Современное оборудование позволяет делать на заводах панельные дома с большими пролётами между стен, с хорошими современными кухнями, с эркерами и другими архитектурными элементами», — добавил Ломакин.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

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