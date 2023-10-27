Минстрой будет развивать строительство панельных и модульных домов

Первый замглавы Минстроя России Александр Ломакин заявил, что ведомство планирует развивать строительство панельных и модульных домов.

В беседе с «Российской газетой» он напомнил, что в 1990-е годы так называемое индустриальное домостроение немного утратило позиции.

«Сейчас мы понимаем, что без применения индустриальных серий тяжело будет обеспечить такой ввод жилья, какой планируется в ближайшие годы», — пояснил Ломакин.

По его словам, помимо панельного, возникло модульное домостроительство, когда на заводе делают готовую комнату, кухню или санузел для многоэтажного дома. Как отметил замминистра, это ускоряет процесс строительства и повышает качество.

«Современное оборудование позволяет делать на заводах панельные дома с большими пролётами между стен, с хорошими современными кухнями, с эркерами и другими архитектурными элементами», — добавил Ломакин.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке жилья.