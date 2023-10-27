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В сквере в Саратове мужчина избил бывшую жену ведром из-за спора о детях

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В сквере в Саратове мужчина избил бывшую жену пластиковым ведром из-за спора о детях.
В сквере в Саратове мужчина избил бывшую жену ведром из-за спора о детях
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД. Сообщение приводит издание «Аргументы и Факты».

Конфликт произошёл в Ленинском районе города. В нём участвовали 48-летний мужчина и 41-летняя женщина.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Мужчину доставили в отдел полиции.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае учительница ударила мальчика из-за ошибки на уроке математики. Проводится проверка.

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