В сквере в Саратове мужчина избил бывшую жену ведром из-за спора о детях

В сквере в Саратове мужчина избил бывшую жену пластиковым ведром из-за спора о детях.

Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД. Сообщение приводит издание «Аргументы и Факты».

Конфликт произошёл в Ленинском районе города. В нём участвовали 48-летний мужчина и 41-летняя женщина.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Мужчину доставили в отдел полиции.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае учительница ударила мальчика из-за ошибки на уроке математики. Проводится проверка.