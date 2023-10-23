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Приложение «Сбербанк Онлайн» на Android получило глобальное обновление

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Приложение «Сбербанк Онлайн» на Android получило глобальное обновление. В приложении изменены несколько функций, в том числе пользователям будет проще скопировать номер карты или код CVV.

Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что после обновления в разделе кошелёк помещается больше двух карт, на главном экране показаны расходы по категориям, а также общая сумма трат, совершённых за месяц. 

Также внизу главного экрана расположена карточка с курсами валют.

Как заявила директор дивизиона «Сбербанк Онлайн» Ксения Баринова, в обновлении стремились сделать так, чтобы у клиентов «всегда под рукой» были самые часто используемые сервисы и операции.

При этом использующиеся реже функции переместили в другие разделы.

Ранее сообщалось, что Сбер заработал более 1,1 трлн рублей чистой прибыли за девять месяцев 2023 года по российским стандартам бухгалтерского учёта.

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