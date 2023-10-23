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Воробьёв рассказал об основных векторах партнёрства Подмосковья и Китая

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Делегация Московской области посетила Китай с рабочим визитом. Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, стратегическая цель поездки — достичь договорённостей в автопроме, логистике и образовании. Это основные направления, по которым стороны подписали соглашения.
Воробьёв рассказал об основных векторах партнёрства Подмосковья и Китая
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Большая работа ведётся нашим президентом, правительством России по сотрудничеству с дружескими странами. В частности, с самым большим, серьёзным партнёром для всех нас — с КНР. Цель визита связана с экономикой, бизнесом, предприятиями», — отметил Воробьёв на заседании регионального правительства.

По его словам, задачей делегации было предоставить максимально доходчивую информацию по видам сотрудничества на разных территориях Подмосковья, в том числе в индустриальных парках и ОЭЗ.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что Андрей Воробьёв провёл переговоры с секретарём комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном.

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