Воробьёв рассказал об основных векторах партнёрства Подмосковья и Китая
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Большая работа ведётся нашим президентом, правительством России по сотрудничеству с дружескими странами. В частности, с самым большим, серьёзным партнёром для всех нас — с КНР. Цель визита связана с экономикой, бизнесом, предприятиями», — отметил Воробьёв на заседании регионального правительства.
По его словам, задачей делегации было предоставить максимально доходчивую информацию по видам сотрудничества на разных территориях Подмосковья, в том числе в индустриальных парках и ОЭЗ.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что Андрей Воробьёв провёл переговоры с секретарём комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном.