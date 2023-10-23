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В Котельниково Волгоградской области ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в населённом пункте Котельниково Волгоградской области после взрыва газа и пожара в многоэтажном доме, заявили в пресс-службе администрации региона.
В Котельниково Волгоградской области ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара
  • РИА Новости

«Это позволит задействовать все возможные ресурсы и механизмы для максимально быстрого преодоления последствий происшествия», — приводит РИА Новости слова вице-губернатора Олега Николаева.

По представленным данным, сейчас специалисты обследуют дом после произошедшего, а для жильцов организовали пункт временного размещения. Отмечается, что многие пострадавшие решили остаться у родственников.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в многоквартирном доме под Волгоградом стал взрыв газа.

По последним данным, в результате ЧП погиб один человек.

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