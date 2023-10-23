В Котельниково Волгоградской области ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара
- РИА Новости
«Это позволит задействовать все возможные ресурсы и механизмы для максимально быстрого преодоления последствий происшествия», — приводит РИА Новости слова вице-губернатора Олега Николаева.
По представленным данным, сейчас специалисты обследуют дом после произошедшего, а для жильцов организовали пункт временного размещения. Отмечается, что многие пострадавшие решили остаться у родственников.
Ранее сообщалось, что причиной пожара в многоквартирном доме под Волгоградом стал взрыв газа.
По последним данным, в результате ЧП погиб один человек.