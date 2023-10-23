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RT: в ресторане в Армавире заявили о непричастности к попытке отравления офицеров

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В ресторане «Царская охота» в Армавире заявили RT, что не причастны к инциденту с доставкой отравленного торта и алкоголя на банкет выпускников Армавирского авиационного училища.
RT: в ресторане в Армавире заявили о непричастности к попытке отравления офицеров
  • Gettyimages.ru

По словам представителя ресторана, все гости ушли с банкета здоровыми, а в заведении не имеют отношения к доставке торта и алкоголя.

Как рассказал RT бывший учащийся Армавирского авиационного училища, в тот день офицеры собирались на 20-летие со дня выпуска. По его словам, такие праздники выпускники устраивают в среднем каждые пять лет: сначала они посещают училище, после чего идут где-то посидеть.

Один из гостей заметил, что с доставленными на банкет виски и тортом что-то не так.

Впоследствии выяснилось, что торт и алкоголь были отравлены.  

«Насколько я знаю, сейчас он работает в спецслужбах. Благодаря ему люди не стали этот торт есть», — отметил собеседник RT.

Также он заявил, что в ресторане «Царская охота», выпускники на такие праздники собираются редко. Он отметил, что «чаще всего там уже всё расписано».

Очевидец событий, подполковник запаса Сергей Литвинов в беседе с kp.ru заявил, что курьера отследили по камерам видеонаблюдения, он был задержан в ставропольском аэропорту.

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