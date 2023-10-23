Подполковник Литвинов рассказал о попытке отравления тортом офицеров в Армавире

Агент украинских спецслужб пытался отравить порядка 80 офицеров, выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков, праздновавших 20-летнюю годовщину окончания вуза. О подробностях инцидента в беседе с сайтом kp.ru рассказал очевидец событий, подполковник запаса Сергей Литвинов.

По его словам, около 80 человек праздновали событие в ресторане «Царская охота».

Он рассказал, что, когда застолье подходило к концу, кто-то из сотрудников ресторана объявил, что «от имени ветеранов училища» по случаю 20-летия выпуска кто-то прислал «многоэтажный торт» и несколько ящиков виски.

Литвинов добавил, что один из офицеров, заподозривший неладное, приказал остальным: «Отставить! Торт вон! Бутылки вон!»

«Надо благодарить Бога за то, что среди нас был этот офицер, который даже в нетрезвом состоянии не потерял бдительность», — заявил он.

По его словам, офицер после этого обратился к администрации ресторана, чтобы она показала записи с камер наблюдения, в результате удалось узнать внешность курьера, принёсшего торт. Литвинов отметил, что фото курьера отправили находившимся на дежурстве знакомым силовикам и полицейским.

«А «курьер», оказывается, уже рванул в Ставрополь, где его в аэропорту и повязали. С билетом на Москву», — заявил Литвинов.

Он добавил, что задержанный родом из Мелитополя.

«Я не знаю, что он сразу «раскололся». И про торт с ядом, и про бутылки. По его же словам, торт делался с нуля в Армавире. Кондитеров сейчас ищут. Но, возможно, что они и ни при чем», — заявил Литвинов.

Подполковник запаса также заявил, что пока непонятно, как задержанному удалось засыпать яд в бутылки с алкоголем, «чтобы вскрытие незаметным было».