Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителям столицы стали доступны более 100 вариантов пересадок с четырёх Московских центральных диаметров (МЦД), а в будущем их станет ещё больше.

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Например, с «Петровско-Разумовской» станции МЦД-1 можно будет перейти на МЦД-3, а также на Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии, а со станции «Рижская» МЦД-3 и МЦД-4 — на МЦД-2, БКЛ и Калужско-Рижскую линию, отметил Собянин.

Также, по его словам, на станции «Беговая» МЦД-4 появится крупный транспортный узел, соединяющий первый и четвёртый диаметры и Таганско-Краснопресненскую линию метро.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.