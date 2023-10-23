Чаще всего россияне покупают одежду и обувь на ноябрьской распродаже

Согласно новому исследованию, о предстоящей ноябрьской распродаже знают четыре из пяти россиян, пользующихся интернетом. Три четверти респондентов намерены приобрести товары во время 11.11.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Яндекс Маркет».

«Из года в год на 11.11 у покупателей наиболее популярны в основном одни и те же категории товаров. Но в этот раз изменения в предпочтениях всё-таки есть: теперь меньше людей планируют купить смартфоны по сравнению с прошлогодней распродажей (17% против 19% опрошенных)», — рассказали аналитики.

В числе самых популярных категорий в 2023 году — одежда и обувь для взрослых (42% респондентов), косметика и парфюмерия (27%), товары для дома и интерьера (24%), товары для детей (21%), бытовая техника (20%).

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в беседе с НСН заявил, что посещаемость московских ТЦ увеличилась на 11% по сравнению с 2022 годом.