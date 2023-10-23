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Чаще всего россияне покупают одежду и обувь на ноябрьской распродаже

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Согласно новому исследованию, о предстоящей ноябрьской распродаже знают четыре из пяти россиян, пользующихся интернетом. Три четверти респондентов намерены приобрести товары во время 11.11.
Чаще всего россияне покупают одежду и обувь на ноябрьской распродаже
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Яндекс Маркет».

«Из года в год на 11.11 у покупателей наиболее популярны в основном одни и те же категории товаров. Но в этот раз изменения в предпочтениях всё-таки есть: теперь меньше людей планируют купить смартфоны по сравнению с прошлогодней распродажей (17% против 19% опрошенных)», — рассказали аналитики.

В числе самых популярных категорий в 2023 году — одежда и обувь для взрослых (42% респондентов), косметика и парфюмерия (27%), товары для дома и интерьера (24%), товары для детей (21%), бытовая техника (20%).

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в беседе с НСН заявил, что посещаемость московских ТЦ увеличилась на 11% по сравнению с 2022 годом.

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