Число малых и средних предприятий в Ставрополе достигло 52 тысяч

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко заявил, что число малых и средних предприятий в городе достигло 52 тыс. Большинство составляют организации из сферы торговли или предоставления услуг.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на администрацию города.

«Действующая инфраструктура поддержки субъектов позволяет в полной мере обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса в краевой столице», — сказал Ульянченко.

Он также отметил, что власти города продолжат совершенствовать социально-экономический климат, условия ведения предпринимательства и порядок поддержки малого и среднего бизнеса.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области работают 240 тыс. человек.