Число малых и средних предприятий в Ставрополе достигло 52 тысяч
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на администрацию города.
«Действующая инфраструктура поддержки субъектов позволяет в полной мере обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса в краевой столице», — сказал Ульянченко.
Он также отметил, что власти города продолжат совершенствовать социально-экономический климат, условия ведения предпринимательства и порядок поддержки малого и среднего бизнеса.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области работают 240 тыс. человек.