Сотрудники МЧС локализовали пожар в Волгоградской области

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в городе Котельниково в Волгоградской области, говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что площадь возгорания составила 96 кв. м.

«Всего на месте работают 47 специалистов и 24 единицы техники», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в многоквартирном доме под Волгоградом стал взрыв газа.