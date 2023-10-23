Сотрудники МЧС локализовали пожар в Волгоградской области
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в городе Котельниково в Волгоградской области, говорится в заявлении ведомства.
- РИА Новости
Сообщается, что площадь возгорания составила 96 кв. м.
«Всего на месте работают 47 специалистов и 24 единицы техники», — добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что причиной пожара в многоквартирном доме под Волгоградом стал взрыв газа.
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