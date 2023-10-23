В Московском авиацентре проходят мероприятия по подготовке к периоду холодов

Пилоты Московского авиацентра проходят подготовку к работе в осенне-зимний период.

В сентябре и октябре личный состав прослушал курс лекций, после чего сдал обязательные зачёты и приступил к практике. Заключительный этап подготовки для пилотов будет организован, когда в Москве выпадет снег, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

К работе в условиях минусовых температур готовят не только лётный состав, но и технику: проводят проверки основных узлов и механизмов автомобилей, спецтехники и воздушных судов, чьи двигатели переводят в режим зимней эксплуатации.

Ранее сайт progorod43 со ссылкой на местные власти сообщал о подготовке дорог Кировской области к зимнему сезону.