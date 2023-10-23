В парках Подмосковья создали новые зоны отдыха
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минблагоустройства.
Как рассказали в ведомстве, площадки для экстремальных видов спорта построены в Сергиевом Посаде, Талдоме и в деревне Гальчино в Домодедове.
Детские игровые зоны — в Мытищах, Балашихе, Богородске.
В Наро-Фоминске обустроены новые зоны для спортивных занятий.
Ранее НСН сообщала, что в Москве одобрили проект реорганизации части промышленной зоны «Прожектор», расположенной в районе Перов.