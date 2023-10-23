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В парках Подмосковья создали новые зоны отдыха

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В парках Московской области создали семь новых зон отдыха. Среди них детские, спортивные и игровые площадки.
В парках Подмосковья создали новые зоны отдыха
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минблагоустройства.

Как рассказали в ведомстве, площадки для экстремальных видов спорта построены в Сергиевом Посаде, Талдоме и в деревне Гальчино в Домодедове.

Детские игровые зоны — в Мытищах, Балашихе, Богородске.

В Наро-Фоминске обустроены новые зоны для спортивных занятий.

Ранее НСН сообщала, что в Москве одобрили проект реорганизации части промышленной зоны «Прожектор», расположенной в районе Перов.

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