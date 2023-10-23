Собянин: на портале поставщиков Москвы сделали 405 тысяч закупок в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
По его словам, за десять лет работы сервис стал универсальной межрегиональной торговой площадкой, где можно оперативно заказывать необходимые товары, работы и услуги.
По его замечанию, портал помогает развивать бизнес по всей стране.
«Свою продукцию на ресурсе предлагают более 310 тыс. российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов», — подчеркнул Собянин.
Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что москвичи посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год.