Собянин: на портале поставщиков Москвы сделали 405 тысяч закупок в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 405 тыс. закупок совершили с начала 2023 года на столичном портале поставщиков. За последние пять лет работы ресурса эта цифра увеличилась почти на 80%.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, за десять лет работы сервис стал универсальной межрегиональной торговой площадкой, где можно оперативно заказывать необходимые товары, работы и услуги.

По его замечанию, портал помогает развивать бизнес по всей стране.

«Свою продукцию на ресурсе предлагают более 310 тыс. российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов», — подчеркнул Собянин.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что москвичи посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год.