Россияне чаще всего под воздействием рекламы покупают продукты питания

Новое исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают под влиянием рекламы. На первом месте — продукты питания, которые из-за рекламы приобретают 6% потребителей.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

В топ-3 также вошли косметика, парфюмерия и средства по уходу (5%), бытовая, аудио- и видеотехника, одежда и обувь (по 4%).

Кроме того, реклама стимулировала респондентов к покупке электроники (3%), сладостей и лекарств (по 2% соответственно), товаров для детей, безалкогольных напитков и бытовой химии (по 1% соответственно).

Также в числе прочих товаров и услуг — обучающие курсы, игры, книги, кухонные принадлежности, товары для домашних животных, спортивный инвентарь, мебель, канцтовары, автозапчасти.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование «Прогноз спроса» Platforma сообщала, что отношение более трети россиян (35%) к покинувшим рынок иностранным брендам поменялось в худшую сторону.