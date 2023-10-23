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Глава Бурятии Цыденов назвал расистскими слова экс-посла Израиля о бурятах

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Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал расистскими и нацистскими высказывания бывшего посла Израиля в России Аркадия Мильмана о бурятах.
Глава Бурятии Цыденов назвал расистскими слова экс-посла Израиля о бурятах
  • © РИА Новости / Кирилл Зыков

Цыденов опубликовал видео, на котором экс-посол заявил, что буряты являются «животными с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг».

Цыденов подчеркнул, что Мильман, который был послом в России, должен хорошо знать многонациональную Россию и её народы.

«Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями ещё хуже... из слов бывшего посла впрямую несёт нацизмом и расизмом», — написал он.

Цыденов добавил, что от представителя еврейского народа, который сам пострадал от нацизма и расизма, такие высказывания слышать странно.

15 декабря прошлого года в МИД России сообщили, что по дипканалам получено обращение Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах.

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