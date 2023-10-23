Глава Бурятии Цыденов назвал расистскими слова экс-посла Израиля о бурятах
- © РИА Новости / Кирилл Зыков
Цыденов опубликовал видео, на котором экс-посол заявил, что буряты являются «животными с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг».
Цыденов подчеркнул, что Мильман, который был послом в России, должен хорошо знать многонациональную Россию и её народы.
«Из его слов видно, что со знаниями у него плохо, а с воспитанием и человеческими ценностями ещё хуже... из слов бывшего посла впрямую несёт нацизмом и расизмом», — написал он.
Цыденов добавил, что от представителя еврейского народа, который сам пострадал от нацизма и расизма, такие высказывания слышать странно.
15 декабря прошлого года в МИД России сообщили, что по дипканалам получено обращение Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах.