Специалисты назвали самые бюджетные направления для отдыха в ноябре

Эксперты туротрасли напомнили россиянам, что в декабре текущего и январе 2024 года на фоне традиционно высокого спроса стоит ожидать скачка цен на авиаперелёты. Поэтому ноябрь остаётся последним в уходящем году месяцем, когда можно организовать бюджетный отдых.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Путешествия».

Средняя цена перелёта по России в ноябре составляет 12 264,46 рубля. Стоимость билетов туда и обратно: Москва — 9835 рублей, Сочи — 14 616 рублей, Санкт-Петербург — 11 207 рублей, Минеральные Воды — 13 344 рубля, Калининград — 11 796 рублей.

В зарубежных странах россияне в ноябре чаще всего бронируют отели в Беларуси (средняя цена бронирования за ночь — 6980 рублей), Турции (7378 рублей), Франции (22 795 рублей), Италии (13 536 рублей) и Таиланде (8927 рублей).

«В России в топ направлений по бронированию отелей входят Краснодарский край (средняя цена за ночь — 6745 рублей), Санкт-Петербург (4569 рублей), Москва (6497 рублей), Ставропольский край (5530 рублей) и Калининградская область (6055 рублей)», — сказано в сообщении.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что турпоток в столицу минувшим летом достиг 7,1 млн человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.