В Крыму предупредили жителей об уничтожении взрывоопасных предметов 23 октября

Сотрудники специальных служб Крыма завтра будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

В Telegram он рассказал, что специалисты проведут работы в районе пгт. Октябрьское с 13:00 до 15:00 мск, в городе Старый Крым — с 11:00 до 13:00 мск и в селе Вольное Джанкойского района — с 13:00 до 15:00 мск.

«Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — написал Крючков.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над Геническим муниципальным округом Херсонской области сбили три ракеты, летевшие на Крым.