В Крыму предупредили жителей об уничтожении взрывоопасных предметов 23 октября
- РИА Новости
В Telegram он рассказал, что специалисты проведут работы в районе пгт. Октябрьское с 13:00 до 15:00 мск, в городе Старый Крым — с 11:00 до 13:00 мск и в селе Вольное Джанкойского района — с 13:00 до 15:00 мск.
«Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — написал Крючков.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над Геническим муниципальным округом Херсонской области сбили три ракеты, летевшие на Крым.