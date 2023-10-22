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В Крыму предупредили жителей об уничтожении взрывоопасных предметов 23 октября

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Сотрудники специальных служб Крыма завтра будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
В Крыму предупредили жителей об уничтожении взрывоопасных предметов 23 октября
  • РИА Новости

В Telegram он рассказал, что специалисты проведут работы в районе пгт. Октябрьское с 13:00 до 15:00 мск, в городе Старый Крым — с 11:00 до 13:00 мск и в селе Вольное Джанкойского района — с 13:00 до 15:00 мск.

«Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — написал Крючков.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над Геническим муниципальным округом Херсонской области сбили три ракеты, летевшие на Крым.

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