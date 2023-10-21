На пересечении Южной рокады с МСД строят три путепровода

На пересечении Южной рокады с Московским скоростным диаметром (МСД) строят три путепровода, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Строим три путепровода на пересечении Южной рокады с Московским скоростным диаметром. Все они — на участке от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка. Один путепровод напрямую свяжет улицу Кошкина и Кавказский бульвар», — рассказал мэр.

По его словам, ещё два путепровода протянутся вдоль основного хода улицы Кантемировской и будут пересекать Пролетарский проспект.

Как отметил Собянин, Южная рокада станет дублёром МКАД и ТТК.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.