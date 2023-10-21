Автоэксперт Рузанов посоветовал водителям Петербурга заменить шины на зимние

Автоэксперт Алексей Рузанов заявил, что водителям Санкт-Петербурга лучше всего заменить шины на зимние до очередей в шиномонтаж и так называемого «Дня жестянщика».

При езде на шипах по сухому асфальту рекомендуется проявлять предельную аккуратность. На новых шинах необходимо проехать около 500—700 км, не превышая скорости в 70 км/ч. Также желательно избегать резких стартов и торможений.

«Это позволит вам сохранить все шипы, а также поможет перестроиться на «зимний» стиль вождения», — сказал в беседе с «МК в Питере» Алексей Русанов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service.

К неновой резине рекомендуется относиться с большей внимательностью. Если она хранилась на балконе или в гараже, то важно проверить её на повреждения.

Ранее автоэксперт Роман Солдатов в беседе с газетой «Известия» напомнил водителям о необходимости смены шин на зимние, поскольку среднесуточная температура уже установилась на отметке +5...+7 °С.