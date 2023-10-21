Собянин рассказал о развитии улично-дорожной сети в Мнёвниковской пойме

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работах по развитию улично-дорожной сети в Мнёвниковской пойме.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В настоящее время идёт строительство эстакады через Северо-Западную хорду со съездами на Проектируемый проезд №1165 и улицу Нижние Мнёвники.

Также возводится автомобильный мост через Москву-реку в направлении улицы Мясищева.

Кроме того, началось строительство надземного перехода через улицу Нижние Мнёвники и подземного — на пересечении Проектируемых проездов №1165 и 1166. Они призваны связать территорию у станции «Мнёвники» Большой кольцевой линии метро и набережную Москвы-реки.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.