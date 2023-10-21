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Молодых предпринимателей Москвы пригласили на бесплатные программы

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Для молодых предпринимателей Москвы откроют две бесплатные программы в рамках проекта «Бизнес уик-энд», заявила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.
Молодых предпринимателей Москвы пригласили на бесплатные программы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Открытие программ «Марафон» и «Акселератор» пройдёт 24 октября на территории кластера «Ломоносов».

«Участники получат помощь в запуске и продвижении своих проектов на разных этапах: как с нуля, так и на этапе масштабирования готового бизнеса. При этом экспертами-наставниками выступают действующие успешные предприниматели», — сказала Кострома.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области работают 240 тыс. человек.

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